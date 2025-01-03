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3 января, 18:17

Оставленный на зарядке электросамокат взорвался в доме в центре Москвы

SHOT: В доме в центре Москвы взорвался электросамокат

Электросамокат взорвался на седьмом этаже многоэтажки в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.

Жильцы дома рассказали, что сегодня около 19:50 услышали резкий звук взрыва, шипение, а также увидели дым из соседней квартиры на Большой Андроньевской улице. По данным телеграм-канала, взорвалась батарея электросамоката, которую жители квартиры поставили на зарядку и выставили на балкон. Прибывшие на место возгорания сотрудники МЧС быстро потушили мебель и вещи жильцов. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.

А ранее Life.ru писал, что новогодняя ёлка стала причиной пожара в центре Москвы. В результате один человек пострадал, его передали медикам.

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ТАСС / Артём Геодакян

Наталья Демьянова
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