Оставленный на зарядке электросамокат взорвался в доме в центре Москвы

Жильцы дома рассказали, что сегодня около 19:50 услышали резкий звук взрыва, шипение, а также увидели дым из соседней квартиры на Большой Андроньевской улице. По данным телеграм-канала, взорвалась батарея электросамоката, которую жители квартиры поставили на зарядку и выставили на балкон. Прибывшие на место возгорания сотрудники МЧС быстро потушили мебель и вещи жильцов. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.