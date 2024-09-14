Телефон задымился на столе у ученика в оренбургской гимназии

Мобильный телефон задымился у ученика во время перемены. Инцидент произошёл в оренбургской гимназии, сообщает МЧС России.

Причины неожиданного задымления мобильника пока неизвестны. Школьник положил устройство на парту, а учитель попросил всех детей оперативно покинуть кабинет. В итоге никто не пострадал, возгорания не произошло.

МЧС России также напомнило о правилах пользования смартфоном. Спасатели порекомендовали не использовать повреждённое устройство, не оставлять его на зарядке без присмотра, а также не допускать перегрева.