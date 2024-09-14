Телефон задымился на столе у ученика в оренбургской гимназии
В оренбургской гимназии на перемене загорелся телефон. Обложка © Telegram / МЧС России
Мобильный телефон задымился у ученика во время перемены. Инцидент произошёл в оренбургской гимназии, сообщает МЧС России.
Причины неожиданного задымления мобильника пока неизвестны. Школьник положил устройство на парту, а учитель попросил всех детей оперативно покинуть кабинет. В итоге никто не пострадал, возгорания не произошло.
МЧС России также напомнило о правилах пользования смартфоном. Спасатели порекомендовали не использовать повреждённое устройство, не оставлять его на зарядке без присмотра, а также не допускать перегрева.
Ранее Life.ru рассказывал о пожаре, который как раз и произошёл из-за оставленного без присмотра на зарядке телефона. Гаджет лежал дома и взорвался, из-за чего в квартире начался пожар, все жильцы в этот момент находились на работе. ЧП произошло в прошлом году на Ферганской улице в Выхино-Жулебине. Пожарных в итоге вызвали соседи.