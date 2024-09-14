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14 сентября, 19:50

Телефон задымился на столе у ученика в оренбургской гимназии

В оренбургской гимназии на перемене загорелся телефон. Обложка © Telegram / МЧС России

В оренбургской гимназии на перемене загорелся телефон. Обложка © Telegram / МЧС России

Мобильный телефон задымился у ученика во время перемены. Инцидент произошёл в оренбургской гимназии, сообщает МЧС России.

Причины неожиданного задымления мобильника пока неизвестны. Школьник положил устройство на парту, а учитель попросил всех детей оперативно покинуть кабинет. В итоге никто не пострадал, возгорания не произошло.

МЧС России также напомнило о правилах пользования смартфоном. Спасатели порекомендовали не использовать повреждённое устройство, не оставлять его на зарядке без присмотра, а также не допускать перегрева.

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Ранее Life.ru рассказывал о пожаре, который как раз и произошёл из-за оставленного без присмотра на зарядке телефона. Гаджет лежал дома и взорвался, из-за чего в квартире начался пожар, все жильцы в этот момент находились на работе. ЧП произошло в прошлом году на Ферганской улице в Выхино-Жулебине. Пожарных в итоге вызвали соседи.

Наталья Афонина
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