«‎Ты меня задолбала» : Пятиклассник с яростными воплями избил учительницу до сотрясения из-за телефона

Под Симферополем между учительницей музыки и учеником пятого класса произошёл конфликт после урока, на котором преподавательница попросила его отвлечься от телефона, положив гаджет к ней на стол. Об этом сообщает Mash на волне.

Подросток Егор (имя изменено) беспрестанно стучал пальцами по экрану своего телефона на уроке музыки, пока преподавательница требовала от него не отвлекаться. В итоге педагог попросила сдать гаджет к ней на стол. Поручение было покорно исполнено, а после занятия школьник, забрав вещицу с учительского стола, поспешил откланяться.

Учительница остановила его и потребовала объяснить своё поведение, на что зумер в ответ ударил её в висок, а затем предпочёл выпустить из себя все накопившиеся обиды на «задолбавшую его учительницу» в формате эпической истерики. После случившегося с подростком провели беседу и назначили психолога. Педагог же из-за сотрясения сидит на больничном.