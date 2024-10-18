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18 октября, 07:44

В России могут запретить электросамокаты детям до 16 лет

«Известия»: Власти РФ хотят запретить ездить на электросамокатах детям до 16 лет

Власти предложили запретить детям младше 16 лет кататься на электросамокатах. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на итоги совещания в департаменте Кабмина по транспорту.

По информации газеты, представители Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста и депутаты Госдумы согласились в том, что необходимо до 16 лет снизить минимальный возраст для разрешения на поездки на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Также российские власти хотят запретить самокатчикам передвигаться по тротуарам и проезжей части. Однако для реализации этой идеи сначала необходимо создать для владельцев этого вида транспорта соответствующую инфраструктуру.

При этом в Правительстве захотели обязать россиян получать права для управления электросамокатом. На совещании приняли решение поручить МВД утвердить порядок получения этих документов. Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв пояснил, что в России нужно разработать отдельный законопроект, который установит правила и права пользования СИМ.

«Запрещать самокаты и другие СИМ нельзя, но там, где это возможно, их стоит ограничивать. Сейчас мы как раз разрабатываем такое регулирование совместно с правительством и субъектами РФ», — пояснил депутат.

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А ранее Life.ru писал, что в Москве увеличат разрешённую скорость движения на электросамокатах за пределами Третьего кольца, но с условием. По словам главы столичного Департамента транспорта Максима Ликсутова, это произойдёт при снижении показателя аварийности на указанных СИМ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Smolll

Дарья Нарыкова
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