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29 сентября, 13:17

Россиян предупредили о риске возгорания электросамокатов после падения

Специалист Шутов: Электросамокаты могут загореться после падения

Аккумуляторы электросамоката могут воспламениться из-за падения. При этом возгорание может произойти не сразу, а через некоторое время, когда устройство начнёт накапливать заряд, рассказал преподаватель МИРЭА Василий Шутов.

«Дело в том, что при ударе или падении может произойти отсоединение одного из внутренних аккумуляторов транспортного средства. В таком случае при заряде общего аккумуляторного блока отсоединённый аккумулятор может частично набирать заряд и при этом быть не подключённым к общей схеме», — цитирует эксперта RT.

Возгорание возможно при соприкосновении отсоединённого аккумулятора с общей схемой. Чтобы избежать подобной ситуации, важно регулярно проводить техобслуживание самоката. Также транспортное средство может воспламениться из-за коррозии в микросхемах и блоке питания, поэтому следует избегать перепада температур и уровня влажности.

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Шутов рекомендует покупать зарядные устройства для самокатов у надёжных и поверенных брендов. Ранее Life.ru рассказывал, что случается с теми, кто покупает дешёвые зарядки. Так, в Екатеринбуге купленный в Китае аккумулятор загорелся и спалил самокат мужчины. Другой случай пожара из-за зарядки произошёл в Москве. Возгорание унесло жизни двух человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zedspider

Полина Никифорова
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