Россиян предупредили о риске возгорания электросамокатов после падения

Аккумуляторы электросамоката могут воспламениться из-за падения. При этом возгорание может произойти не сразу, а через некоторое время, когда устройство начнёт накапливать заряд, рассказал преподаватель МИРЭА Василий Шутов.

«Дело в том, что при ударе или падении может произойти отсоединение одного из внутренних аккумуляторов транспортного средства. В таком случае при заряде общего аккумуляторного блока отсоединённый аккумулятор может частично набирать заряд и при этом быть не подключённым к общей схеме», — цитирует эксперта RT.

Возгорание возможно при соприкосновении отсоединённого аккумулятора с общей схемой. Чтобы избежать подобной ситуации, важно регулярно проводить техобслуживание самоката. Также транспортное средство может воспламениться из-за коррозии в микросхемах и блоке питания, поэтому следует избегать перепада температур и уровня влажности.