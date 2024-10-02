Ликсутов рассказал Life.ru, когда электросамокатчикам в Москве разрешат гонять

Разрешённую скорость движения на электросамокатах за пределами Третьего кольца в Москве увеличат, когда снизится показатель аварийности на этих средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву рассказал глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов о повышении разрешённой скорости для электросамокатов за пределами ТТК. Видео © Life.ru

«Как только будет снижаться аварийность, обязательно вернёмся к этому вопросу [повышения скорости самокатов за пределами ТТК]. Потому что во всём мире фактор снижения скорости сразу же влияет на снижение количества ДТП», — объяснил он.