Солист BTS получил многомиллионный штраф за пьяную езду на самокате

В Южной Корее суд оштрафовал участника поп-группы BTS Мин Юнги, известного как Suga, на 15 миллионов вон (11,4 тысячи долларов или чуть более 1 миллиона рублей) за управление электросамокатом в пьяном виде. Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, в начале августа полиция обнаружила 31-летнего музыканта на улице в одном из центральных районов Сеула, когда тот пытался подняться после падения с электросамоката. Экспертиза показала, что концентрация алкоголя в его крови составила 0,227%, что значительно превышает порог 0,08%. По местным законам, максимальное наказание за вождение самоката в нетрезвом виде — лишение свободы на срок до двух лет.