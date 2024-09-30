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30 сентября, 10:44

Солист BTS получил многомиллионный штраф за пьяную езду на самокате

Yonhap: Солист BTS Suga оштрафован на $11,5 тысячи за пьяную езду на самокате

Мин Юнги. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / agustd

Мин Юнги. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / agustd

В Южной Корее суд оштрафовал участника поп-группы BTS Мин Юнги, известного как Suga, на 15 миллионов вон (11,4 тысячи долларов или чуть более 1 миллиона рублей) за управление электросамокатом в пьяном виде. Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, в начале августа полиция обнаружила 31-летнего музыканта на улице в одном из центральных районов Сеула, когда тот пытался подняться после падения с электросамоката. Экспертиза показала, что концентрация алкоголя в его крови составила 0,227%, что значительно превышает порог 0,08%. По местным законам, максимальное наказание за вождение самоката в нетрезвом виде — лишение свободы на срок до двух лет.

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А ранее сообщалось, что режиссёра Сарика Андреасяна, снявшего сериал «Чикатило» и фильм «Онегин», лишили прав за пьяную езду на полтора года. Также его оштрафовали на 30 тысяч рублей. К слову, попался он ещё в мае, рассекая по Цветному бульвару в Москве, но виновным по административной статье 12.8 его признали только сейчас.

Наталья Демьянова
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