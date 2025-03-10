Штрафы за отсутствие детского кресла могут вырасти вдвое — кабмин дал «добро»
Кабмин одобрил увеличение штрафов за перевозку детей без кресел
Правительство РФ одобрило проект закона, который в два раза увеличивает штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобилях без специальных кресел или бустеров. О решении кабмина стало известно ТАСС.
Документ предложен сенаторами Андреем Кутеповым и Игорем Тресковым. Согласно инициативе, для рядовых водителей сумма штрафа увеличивается с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 тысяч до 50 тысяч, а для организаций — со 100 тысяч до 200 тысяч.
При этом в отзыве кабмина сказано, что пояснительная записка к законопроекту должна быть дополнена обоснованием выбранного размера штрафов.
Ранее в Красноярском крае двое взрослых и трое детей пострадали в результате ДТП. Всю семью госпитализировали, а один ребёнок оказался в тяжёлом состоянии. Выяснилось, что ни один из малышей не был пристёгнут.
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