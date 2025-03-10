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10 марта, 04:03

Штрафы за отсутствие детского кресла могут вырасти вдвое — кабмин дал «добро»

Кабмин одобрил увеличение штрафов за перевозку детей без кресел

Правительство РФ одобрило проект закона, который в два раза увеличивает штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобилях без специальных кресел или бустеров. О решении кабмина стало известно ТАСС.

Документ предложен сенаторами Андреем Кутеповым и Игорем Тресковым. Согласно инициативе, для рядовых водителей сумма штрафа увеличивается с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 тысяч до 50 тысяч, а для организаций — со 100 тысяч до 200 тысяч.

При этом в отзыве кабмина сказано, что пояснительная записка к законопроекту должна быть дополнена обоснованием выбранного размера штрафов.

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Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Тимур Хингеев
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