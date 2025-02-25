Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 17:34

В Госдуме заявили, что упрощённый допуск газовщиков в квартиры спасёт подъезд

Депутат Пахомов: Упрощённый допуск газовщиков в дома может спасти весь подъезд

Упрощение доступа газовщиков в квартиры россиян поможет избежать отключения стояка для всех жильцов подъезда. Об этом в интервью RTVI рассказал Сергей Пахомов, глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Депутат отметил, что в настоящее время, если жильцы не пускают газовую компанию в квартиру, организация обращается в суд, который в течение 30 дней выносит решение о необходимости открыть дверь коммунальщикам. Если владельцы жилья вновь отказываются впустить специалистов, они могут быть привлечены к административной ответственности.

«Разумеется, мы не можем дать им ключи от наших квартир. Это абсолютно точно, это просто исключено. Но мы посчитали возможным предложить сократить срок рассмотрения таких исков с 30 дней до 12 дней, оставив при этом всю остальную процедуру действующей», — отметил Пахомов.

Если газовщики подозревают наличие нарушений в квартире, куда не могут попасть, они отключают весь стояк, лишая газа десятки квартир. Чтобы избежать таких ситуаций, депутаты и решили принять данное решение, добавил парламентарий.

ГД сразу в двух чтениях одобрила повышение штрафов за недопуск газовщиков в дом
ГД сразу в двух чтениях одобрила повышение штрафов за недопуск газовщиков в дом

Напомним, что ранее комитет Госдумы поддержал закон об обязанности жильцов пускать газовщиков в дом. Это будет способствовать повышению уровня безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Кабмин поддержал указанный проект при условии внесения доработок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alisusha

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar