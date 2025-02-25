В Госдуме заявили, что упрощённый допуск газовщиков в квартиры спасёт подъезд

Упрощение доступа газовщиков в квартиры россиян поможет избежать отключения стояка для всех жильцов подъезда. Об этом в интервью RTVI рассказал Сергей Пахомов, глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Депутат отметил, что в настоящее время, если жильцы не пускают газовую компанию в квартиру, организация обращается в суд, который в течение 30 дней выносит решение о необходимости открыть дверь коммунальщикам. Если владельцы жилья вновь отказываются впустить специалистов, они могут быть привлечены к административной ответственности.

«Разумеется, мы не можем дать им ключи от наших квартир. Это абсолютно точно, это просто исключено. Но мы посчитали возможным предложить сократить срок рассмотрения таких исков с 30 дней до 12 дней, оставив при этом всю остальную процедуру действующей», — отметил Пахомов.

Если газовщики подозревают наличие нарушений в квартире, куда не могут попасть, они отключают весь стояк, лишая газа десятки квартир. Чтобы избежать таких ситуаций, депутаты и решили принять данное решение, добавил парламентарий.