Варенье, патчи и декор: Россиянкам рассказали, как продлить жизнь увядающему букету цветов

Вам подарили красивый букет, но он начал вянуть? Не спешите отправлять его в мусор — цветам можно подарить вторую жизнь. Нутрициолог Лариса Никитина в беседе с Life.ru отметила, что если цветы были выращены самостоятельно, их можно использовать для приготовления варенья или патчей, которые помогут снять отёки.

Однако магазинные цветы подвергаются обработке химикатами, и их употребление в пищу небезопасно, предупредила специалист. Если выбрасывать увядший букет жалко, можно засушить цветы и использовать их в интерьере.

Чтобы не было обидно, что цветы вянут, я их засушиваю. Они могут остаться в виде сухого букета или их можно обрезать, оставив небольшой кусочек стебля, и положить в вазу как сухоцвет. Потом их можно сбрызнуть духами или ароматизатором, и они будут красиво лежать в стеклянной, деревянной или металлической вазе, источая приятный аромат. Лариса Никитина Нутрициолог

Из купленных цветов лучше всего делать украшения для дома — например, погрузить розу в воск или поставить в ёмкость с глицерином, что позволит сохранить её внешний вид. В сети можно найти множество рецептов, как сделать такой декор своими руками.

Если вам нравится рукоделие, это отличный способ украсить дом. Но если вы не хотите возиться, самый простой вариант — засушенные цветы, которые приятно пахнут и радуют глаз.

«Заранее сбрызните их чем-то ароматным, и они станут прекрасным элементом декора», — заключила специалист.