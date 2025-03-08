Врач назвала цветы, на которые может возникнуть аллергия

Любые цветы могут спровоцировать аллергическую реакцию, особенно в закрытом помещении. Об этом предупредила врач-аллерголог Александра Горнак.

«Наиболее частой причиной сезонной аллергии являются ветроопыляемые растения, к ним относятся многие травы, деревья, кустарники. Их пыльца содержится в высокой концентрации в воздухе в период цветения и легко распространяется с ветром на сотни километров. На цветы же реже встречаются аллергические реакции, что связано с низкой концентрацией их пыльцы в воздухе», — рассказала медик в беседе с RT.

По словам Горнак, для развития аллергии на цветы нужен тесный контакт с ними. Аллергические реакции могут спровоцировать любые из таких растений, особенно в закрытом помещении. Чаще всего они выражаются в заложенности носа, насморке, чихании, покраснении глаз, слезотечение, зуде в горле, носу или глазах, а также высыпаниях на коже. У страдающих от ринита и бронхиальной астмы людей может наступить обострение заболеваний.

В большинстве случаев лечение аллергии включает избегание аллергена и применение антигистаминных препаратов, а также использование назальных спреев и глазных капель. В некоторых ситуациях может быть рекомендована АСИТ-терапия (аллерген-специфическая иммунотерапия), которая помогает снизить иммунную реакцию организма на конкретный аллерген, заключила врач.