«Сахар в вазе не поможет»: Флорист рассказала, как продлить жизнь цветам

Цветы являются классическим подарком для женщин на 8 Марта. «Вечерняя Москва» выяснила, какие простые советы помогут продлить их жизнь в вазе. Как оказалось, «угощать» сахаром цветы вовсе не нужно.

Эустомы считаются одними из самых стойки цветов. Внешне они напоминают розы, но имеют более мягкие линии, что делает их популярными в женских композициях. Срезанные бутоны этих цветов могут сохранять свежесть на протяжении нескольких недель. К числу долговечных цветов также относятся альстромерии. Эксперты советуют выбирать цветы с закрытыми бутонами — они могут оставаться свежими в вазе до двух недель.

«Есть много советов, которые помогут цветам прожить дольше. И многие из них действительно помогают. Однако иногда просто нет времени на уход за цветами. Я неоднократно замечала, что их выживание зависит не только от практических вещей, но и от энергетики в доме. Если вы поддерживаете добрую и светлую домашнюю атмосферу, то цветы проживут намного дольше», — рассказала флорист Анжелика Кочанова.

По словам специалиста, для продления свежести цветов можно растворить одну таблетку аспирина в литре тёплой отстоявшейся воды. Это поможет обеззаразить воду и снизить её pH, что улучшает поглощение влаги цветами. Также срезанные цветы будут дольше сохранять свежесть, если положить в вазу медную монету, которая действует как подкислитель и препятствует размножению бактерий. Кроме того, многие флористы рекомендуют помещать цветы на ночь в холодильник, так как низкая температура замедляет процессы увядания и помогает сохранить яркость и упругость лепестков и бутонов на более длительный срок.