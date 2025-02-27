Идём за цветами: Дизайнер объяснила Life.ru, как бюджетно создать в квартире весенний интерьер

Смена сезона — отличный повод обновить интерьер. Дизайнер Ксения Кузнецова в беседе с Life.ru порекомендовала начать с текстиля: заменить тяжёлые зимние шторы и покрывала на лёгкие весенние варианты из хлопка, льна или шёлка, а декоративные подушки украсить цветочными принтами.

Комнатные и срезанные цветы тоже способны преобразить интерьер, особенно если выбрать сезонные растения — примулы, гиацинты, нарциссы или крокусы.

При этом, я рекомендую отдать предпочтение именно цветущим сезонным растениям, которых сейчас предостаточно в обычных супермаркетах. Особый шарм пространству придадут примулы, гиацинты, нарциссы, крокусы. Их можно размещать как самостоятельные элементы, так и формировать в цветочные композиции. Ксения Кузнецова Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors

Также даже небольшая перестановка мебели внесёт свежесть и создаст ощущение перемен. Если двигать крупные предметы нет возможности, обновите декор и, наконец, избавьтесь от зимних атрибутов, которые больше не актуальны. Однако лучше не увлекаться излишним декорированием, чтобы не нарушить общую эстетику интерьера.

Ещё один важный шаг — расхламление. Разберите гардероб, ненужные вещи продайте или передайте в благотворительность. Они занимают место, при этом не приносят домочадцам особой пользы.

«Рекомендую избавиться от таких вещей, продав их на соответствующих ресейл-площадках или переждать нуждающимся в многочисленные фонды. Так вы освободите место в зонах хранения и сможете обновить собственный гардероб актуальными позициями», — заключила директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors.