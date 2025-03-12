Чек не обязателен: Адвокаты рассказали, как вернуть не понравившиеся подарки на 8 Марта

Подарочные сертификаты на товары или услуги считаются авансом. Если сертификат не был использован, его владелец имеет право потребовать возврата денег, причём наличие кассового чека для этого не обязательно. Об этом в беседе с Life.ru рассказал адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

По его словам, сертификат является документом на предъявителя, а значит, человек, у которого он находится, вправе либо воспользоваться им, либо отказаться и получить обратно уплаченную сумму.

Но бывает такое, что человек расходует лишь часть сертификата. Формально не запрещено при оплате товара в магазине косметики на 3000 рублей, оплаченным сертификатом номиналом в 5000 рублей, попросить разницу в 2000 рублей. Но возникнет масса сложностей, так как иногда сертификаты выдаются не самим продавцом товара, а третьим лицом – организатором. Михаил Салкин Адвокат Московской городской коллегии адвокатов

Что касается просто непонравившихся подарков — вернуть можно любые товары, за исключеним технически сложных и товаров из специального перечня, утверждённого постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 — а именно носки, нижнее бельё, парфюмерные товары, предметы личной гигиены.

Адвокат Сергей Жорин подтвердил, что сертификат можно вернуть и получить за него деньги, поскольку до момента покупки товара договор купли-продажи не считается заключённым. Для этого необходимо подать письменное заявление в магазин, и продавец обязан рассмотреть его в течение 10 дней.

Специалист также отметил, что подарки, которые не подошли по цвету, размеру или фасону, можно вернуть даже без чека. Достаточно доказательства покупки, например выписки из банка, гарантийного талона или свидетельских показаний.

«Если магазин отказывается вернуть деньги добровольно, вы вправе обратиться в Роспотребнадзор или суд для защиты своих прав», — заключил он.