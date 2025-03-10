Треть россиян провели 8 Марта за границей

31% россиян, планировавших путешествия в Международный женский день, выбрали зарубежные направления. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое есть в распоряжении Life.ru.

Топ зарубежных направлений возглавляет Стамбул: туда собирались лететь 9,2% опрошенных, но это на треть меньше, чем в 2024-м. Вторую строчку с долей 4,6% занимает Минск; спрос на поездки в столицу Беларуси упал в 3 раза. На третьем месте — Бангкок, куда отправились 3,4% туристов — популярность тайского мегаполиса снизилась на 10%. А вот интерес к путешествиям в Китай и Италию, наоборот, растёт: в Шанхае было забронировано в 3 раза больше отелей, чем год назад (доля составила 3,4%), а в Риме и Милане — в 2 раза (доли — 3,1% и 2,6% соответственно). Также в топе оказались Ереван (3,2%; спрос снизился на 25%) и Париж (2,9%; увеличился на 31%). Замыкают список города в ОАЭ — Дубай (2,5%) и Абу-Даби (2,4%).

Номер в зарубежных отелях на 8 Марта обошёлся россиянам в среднем 19 000 рублей в сутки, что на 7% выше, чем годом ранее.

А самым популярным городом России для отдыха в Международный женский день стал Санкт-Петербург: туда отправились 8,%, при этом за год спрос вырос на 14%. Второе место заняла Москва (16,9%, что на 13% меньше). Замыкает тройку лидеров Сочи с долей 6,% — интерес к поездкам на южный курорт практически не изменился.

Кроме того, в список востребованных направлений вошли Казань (3,9%), Эсто-Садок (3,4%), Нижний Новгород (3,0%), Екатеринбург (2,3%), Новосибирск (1,9%), Калининград (1,5%) и Тула (1,3%). А вот спрос на поездки в Калининград снизился на 37%.

Номер в отелях на эти праздничные выходные обошёлся россиянам в 11 000 рублей, что на 20% выше, чем в прошлом году.