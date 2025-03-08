Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 07:31

Панорама 360°: Life.ru в деталях показывает, как мужчины штурмовали цветочный рынок в Москве перед 8 Марта

8 Марта — праздник, когда мужчины превращаются в цветочных командиров, готовых штурмовать рынки ради любимых дам и цветы — это главный трофей. Обложка © Life.ru

8 Марта — праздник, когда мужчины превращаются в цветочных командиров, готовых штурмовать рынки ради любимых дам и цветы — это главный трофей. Обложка © Life.ru

8 Марта — праздник, когда мужчины превращаются в цветочных командиров, готовых штурмовать рынки ради любимых дам и цветы — это главный трофей. Очереди на Рижском рынке растянулись до горизонта, а пробки на подходах к нему могут вызвать зависть у самых плотных очередей в супермаркетах.

С утра пораньше, ещё до открытия, желающие заполучить тюльпаны и хризантемы выстраивались в длинные ряды. А чтобы добраться до заветных прилавков, им пришлось пройти через настоящие испытания: десятибалльные пробки и толпы, стремящиеся к цветочному раю. В часы пик очередь растягивалась аж до станции метро «Рижская». Как мужчины штурмовали Рижский рынок в поисках идеального подарка для любимых — в спецпроекте Life.ru, который покажет всё максимально детально и на 360 градусов.

Шаляпин побалует вниманием, а Газманов – бриллиантами: Звёздные мужчины объяснили, как порадовать любимую 8 Марта
Шаляпин побалует вниманием, а Газманов – бриллиантами: Звёздные мужчины объяснили, как порадовать любимую 8 Марта

С Международным женским днём россиянок уже поздравил президент страны Владимир Путин. Глава государства поблагодарил представительниц прекрасной половины за любовь и заботу, а также пожелал им успехов и здоровья. Также к прекрасной половине человечества обратились наши военные, которые записали поздравление прямо с передовой.

Оксана Попова
  • Новости
  • 8 марта
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar