Панорама 360°: Life.ru в деталях показывает, как мужчины штурмовали цветочный рынок в Москве перед 8 Марта

8 Марта — праздник, когда мужчины превращаются в цветочных командиров, готовых штурмовать рынки ради любимых дам и цветы — это главный трофей. Очереди на Рижском рынке растянулись до горизонта, а пробки на подходах к нему могут вызвать зависть у самых плотных очередей в супермаркетах.

С утра пораньше, ещё до открытия, желающие заполучить тюльпаны и хризантемы выстраивались в длинные ряды. А чтобы добраться до заветных прилавков, им пришлось пройти через настоящие испытания: десятибалльные пробки и толпы, стремящиеся к цветочному раю. В часы пик очередь растягивалась аж до станции метро «Рижская». Как мужчины штурмовали Рижский рынок в поисках идеального подарка для любимых — в спецпроекте Life.ru, который покажет всё максимально детально и на 360 градусов.