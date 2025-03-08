«Спасибо, что верите в нас!» Российские военные поздравили женщин с 8 Марта из зоны СВО

Участники специальной военной операции обратились к российским женщинам по случаю 8 Марта. Военнослужащие записали для соотечественниц видеопоздравления, поблагодарив матерей, жён, сестёр и дочерей за любовь, заботу и верность, которые помогают бойцам на передовой. Солдаты и офицеры все как один пожелали прекрасной половине нашей страны счастья и здоровья, а некоторые сделали это ещё и в стихах. Тёплыми кадрами с Life.ru поделился Народный фронт.

Поздравление женщин от участников СВО. Видео © Предоставлено Life.ru

«Разрешите вас от военнослужащих отдельного взвода огневой поддержки 2-го батальона 345-го полка поздравить с Международным женским днём; пожелать вам весеннего настроения, любви, счастья; поблагодарить за то, что вы нас ждёте, вы в нас верите», — произнёс один из военных.

Экипаж боевой машины поддержки танков «Терминатор» в свою очередь пожелал женщинам дождаться своих мужчин с фронта живыми и невредимыми. А военные 2-й штурмовой роты 345-го полка похвалили россиянок за верность и надежду, которую они дают защитникам.

«Уважаемые дамы, поздравляем вас с этим замечательным днём. Желаем вам счастья, любви, здоровья. Спасибо, что вы у нас есть! Дорогие наши мамы, сёстры, дочери, мы очень гордимся вами», — отметили в другом подразделении.