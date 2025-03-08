Шаляпин побалует своим вниманием, а Газманов осыпет бриллиантами: Звёздные мужчины объяснили, как порадовать любимую 8 Марта

Российские знаменитости решили облегчить мужчинам задачу в Международный женский день и назвали беспроигрышные подарки, которые не оставят ни одну из представительниц прекрасного пола равнодушной. Мнения звёзд во многом совпали, и оказалось, что главными ингредиентами универсального «рецепта» идеального презента являются внимание и любовь.

Главный подарок — внимание

Певец Прохор Шаляпин заявил Life.ru, что выбор подарка всегда зависит от конкретного человека, его предпочтений и возможностей. По словам шоумена, самое важное для любой женщины в этот день — получить внимание и любовь.

«Я уверен, что самое главное — это внимание, а не деньги. Кто-то и цветку будет рад, а кто-то и кольцу с бриллиантом уже не обрадуется, потому что у него их целая шкатулка. Поэтому очень сложно дать универсальный совет, что именно подарить. У каждого свои возможности и предпочтения», — отметил он.

Прохор Шаляпин. Фото © VK / Прохор Шаляпин

Родион Газманов поддержал коллегу и повторил, что главный подарок — это внимание.

«И если вы достаточно внимательны по отношению к человеку, которому вы дарите подарок, у вас не будет проблем с выбором. Универсальных рецептов не существует (кроме цветов и бриллиантов, конечно)», — поделился артист с Life.ru.

Родион Газманов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rodder13

Схожего мнения придерживается и Станислав Садальский. По словам заслуженного артиста, «нет ничего выше внимания и звонка любимой женщине».

«И хорошие слова. Всё. Остальное — это не важно», — рассказал Садальский Life.ru.

Станислав Садальский. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / stas.sadalskiy

Билет на концерт

Певец SHAMAN подошёл к ответу на вопрос Life.ru оригинально и заявил, что каждую российскую женщину можно порадовать билетом на его предстоящий тематический концерт в Москве.

«Лучший подарок для прекрасной половины человечества — это билет на концерт SHAMAN «Ты моя» 9 марта в Life Арена», — коротко отметил Ярослав Дронов.

SHAMAN. Фото © Пресс-служба SHAMAN

Всегда быть мужчиной

А вот актёр театра и кино Александр Олешко по-иному взглянул на вопрос об идеальном подарке и призвал сильную половину страны быть мужчинами всегда, а не только лишь в Международный женский день.

«Это будет лучший подарок для любой девушки», — ответил он.

Александр Олешко. Фото © VK / НИЦ «Курчатовский институт»

Любовь — это самое ценное

Глубже всего вопрос рассмотрел народный художник Российской Федерации, Академик РАХ, Профессор кафедры рисунка и живописи РГУ им. Косыгина, профессор и декан факультета культуры и искусства УлГУ Никас Сафронов. По его словам, идеальный подарок зависит от предпочтений женщины: для одной это могут быть картина или цветы, для другой — поездка на живописные курорты или бытовая техника, а для третьей — проведённое наедине с супругом время. Главное в этот день — заранее настроиться на позитив, избегать конфликтов и забыть былые обиды, посоветовал художник.

«Ошибки всегда есть: задержался на работе, остался с друзьями, провёл больше времени в бане и так далее. Но когда мы относимся к женщине хорошо, и она это чувствует, понимает, что лучше вас никого нет, она никогда не заменит вас никем. Кем бы вы ни были — инженером, простым рабочим, — главное, что вы любите. А любовь — это самое дорогое и самое ценное», — подытожил Сафронов.

Никас Сафронов. Фото © Wikipedia