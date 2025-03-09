В России предложили заменить 8 Марта Днём жён-мироносиц

«День жён-мироносиц считается православным женским днём. Хотелось бы, чтобы он отмечался более широко и, конечно, стал государственным праздником. Вот именно день жён-мироносиц… Этот праздник с его историческим значением и ролью женщины, конечно, нужно популяризировать, и он вполне мог бы заменить собой женский день 8 марта», – сказала она в беседе с РИА «Новости».