В России предложили заменить 8 Марта Днём жён-мироносиц
Союз православных женщин предложил праздновать День жён-мироносиц вместо 8 Марта
В России предложили заменить 8 Марта, выбрав в качестве альтернативы День жён-мироносиц, приходящийся на второе воскресенье после Пасхи. С инициативой выступила сопредседатель Союза православных женщин, член Общественной палаты Российской Федерации Наталья Дмитриевская.
«День жён-мироносиц считается православным женским днём. Хотелось бы, чтобы он отмечался более широко и, конечно, стал государственным праздником. Вот именно день жён-мироносиц… Этот праздник с его историческим значением и ролью женщины, конечно, нужно популяризировать, и он вполне мог бы заменить собой женский день 8 марта», – сказала она в беседе с РИА «Новости».
Дмитриевская также уточнила, что Союз православных женщин, считает своим праздником День жён-мироносиц, когда священники поздравляют всех женщин в храмах.
Согласно Евангелию, у креста, на котором распяли Иисуса Христа, собрались Богоматерь, любимый ученик Господа Иоанн, а также женщины, решившие последовать за его учениками — Мария Магдалина, Иоанна, Мария, мать Иакова, Саломия, Сусанна. Их прозвали жёнами-мироносицами за их преданность Христу. Именно они первыми узнали о его воскрешении.
Несмотря на предложенную инициативу, пока 8 Марта продолжает праздноваться с большим размахом. Так, вчера, россиянок поздравил в терминале «В» аэропорта Шереметьево популярный российский певец Стас Михайлов. Его хиты собрались послушать те, кто прилетел в Москву и собирается улетать из столицы. Нашлось время на поздравления даже у наших парней с передовой, и тех, кто прямо сейчас трудится на борту МКС.
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