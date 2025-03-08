«Всё для тебя»: Стас Михайлов устроил россиянкам вокальный сюрприз в Шереметьево
Mash: Певец Стас Михайлов выступил в аэропорту Шереметьево в честь 8 Марта
Стас Михайлов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stas_mihailoff
В терминале «В» аэропорта Шереметьево выступил популярный российский певец Стас Михайлов. Артист поздравил женщин с 8 Марта и дал небольшой концерт, сообщает Mash.
Стас Михайлов спел песни в аэропорту Шереметьево. Видео © Telegram / Mash
«Пускай ваше счастье будет в ваших сердцах, в ваших глазах на протяжении всего года от ваших родных, любимых и близких людей. В честь вашего праздника — весна», — сказал певец.
Михайлов спел свои лучшие песни для сотрудниц аэропорта. Также его хиты собрались послушать те, кто прилетел в Москву и собирается улетать из столицы.
А ранее с Международным женским днём россиянок поздравил и президент Владимир Путин. Глава государства поблагодарил прекрасную половину страны за любовь и заботу, а также пожелал ей успехов и здоровья. Также к поздравлениям присоеденились российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.