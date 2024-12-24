Не букет и не портрет: Стас Михайлов раскрыл самый необычный подарок от поклонников

Стас Михайлов за свою творческую деятельность получил немало приятных презентов от поклонников. На каждый концерт его буквально заваливают цветами и плюшевыми игрушками. Однажды певцу даже подарили икону его покровителя Святого Вячеслава Чешского. Это очень памятный подарок, но его смог затмить другой.

Стас Михайлов раскрыл самый необычный подарок от поклонников. Видео Пятый канал

В беседе с Пятым каналом народный артист России признался, что по-настоящему его смог удивить сладкий презент. Однако фанаты не просто вручили своему любимцу коробку конфет или шоколадную фигурку. Они подошли к этому вопросу творчески и учли интересы самого исполнителя, а именно подарили вещь, связанную с его главной любовью — музыкой.

«Подарили мне гитару из конфет. Сделал очень красиво мой фан-клуб», — поделился Михайлов.