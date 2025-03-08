В РПЦ объяснили, почему Женский день надо отмечать не 8 Марта

Русская Православная церковь не поддерживает праздник 8 Марта. Для женщин есть специальный религиозный праздник — День жён-мироносиц. Об этом рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов в беседе с изданием «Абзац».

«Церковь не поддерживает не женщин, а именно праздник. Само празднование вот этой женской эмансипации, так называемой свободы. <…> Церковь <…> и все православные христиане чтут своих сестёр, матерей, жён. И для этого есть специальный праздник православный <…> — это День жён-мироносиц», — объяснил священник.

Харитонов пожелал, чтобы в России вместо восьмого марта стали отмечать церковный праздник, однако принуждать к этому не следует. Он пояснил, что именно христианство поставило женщину на высокий уровень. День жён-мироносиц отмечают во второе воскресенье после Пасхи. В этом году он пройдёт четвёртого мая.