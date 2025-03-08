«Ждите с Победой»: Бойцы СВО записали трогательное видеопоздравление для россиянок
SHOT: Бойцы СВО поздравили россиянок с 8 Марта
Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) поздравили с 8 Марта самых лучших и очаровательных женщин. Трогательное видео с поздравлениями опубликовал SHOT.
Бойцы СВО трогательно поздравили россиянок с 8 Марта. Видео © SHOT
Военные, выполняющие задачи в зоне спецоперации, передали привет матерям, жёнам, сёстрам, дочерям и всей прекрасной половине нашей страны. Они шлют свою любовь и обещают скоро вернуться домой с Победой.
«Хотим пожелать вам семейного счастья, хотим пожелать, чтобы вы оставались такими же красивыми, великолепными и самыми лучшими в мире женщинами. Дождаться своих мужчин с Победой», — пожелали военнослужащие.
Ранее тёплыми кадрами с Life.ru поделился Народный фронт. Участники СВО обратились к российским женщинам по случаю 8 Марта. Бойцы записали для соотечественниц видеопоздравления, поблагодарив матерей, жён, сестёр и дочерей за любовь, заботу и верность, которые помогают бойцам на передовой.
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