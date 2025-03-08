Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
8 марта, 14:12

Всероссийское движение «Юнармия» провело ежегодную акцию «Километр красоты»

Ежегодная акция «Километр красоты». Фото © VK / Юнармия

Ежегодная акция «Километр красоты». Фото © VK / Юнармия

В честь празднования Международного женского дня юнармейцы Забайкальского, Краснодарского краёв, Новгородской, Амурской областей и других регионов России присоединились к всероссийской акции «Километр красоты». Дети прошли по главным улицам городов и поздравили женщин с 8 Марта, подарив цветы и открытки, которые сделали своими руками. Ребята также зашли в гости к матерям, жёнам и дочерям участников специальной военной операции (СВО).

Ежегодная акция «Километр красоты». Фото © VK / Юнармия

Ежегодная акция «Километр красоты». Фото © VK / Юнармия

В Москве к детям присоединился Герой России, начальник главного штаба «Юнармии» и участник президентской программы «Время героев» Владислав Головин. Вместе с ним юнармейцы прошли около километра по центральной улице столицы и старому Арбату и поздравили женщин и девушек с праздником.

Ежегодная акция «Километр красоты». Фото © VK / Юнармия

Ежегодная акция «Километр красоты». Фото © VK / Юнармия

Акция прошла уже в пятый раз. К ней присоединились участники «Движения первых». Вручая цветы, ребята исполняли песни, читали стихи и делали комплименты.

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Тем временем в Петербурге активисты раздают цветы прохожим-девушкам в честь 8 Марта. На Невском проспекте высадился «цветочный десант». Активисты «Волонтёрской роты»,«Молодой гвардии» и «Команды Губернатора» раздают цветы горожанкам.

Алена Пенчугина
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