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8 марта, 12:42

В Петербурге активисты раздают цветы прохожим девушкам в честь 8 Марта

На Невском проспекте Петербурга высадился «цветочный десант». Активисты «Волонтёрской роты»,«Молодой гвардии» и «Команды Губернатора» раздают цветы горожанкам. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге активисты раздают цветы прохожим девушкам в честь 8 марта. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / МГЕР

Активисты выстроились вдоль улицы шеренгой в один километр. При них было более шести тысяч тюльпанов, которые они дарили девушкам. Также, под раздачу попали продавцы экскурсий и аниматоры.

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Тем временем, в терминале «В» аэропорта Шереметьево выступил популярный российский певец Стас Михайлов. Артист поздравил женщин с 8 Марта и дал небольшой концерт. Его хиты собрались послушать те, кто прилетел в Москву и собирается улетать из столицы.


Обложка ©

Телеканал «Санкт-Петербург» / МГЕР

Николай Рюмин
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