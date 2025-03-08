На Невском проспекте Петербурга высадился «цветочный десант». Активисты «Волонтёрской роты»,«Молодой гвардии» и «Команды Губернатора» раздают цветы горожанкам. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге активисты раздают цветы прохожим девушкам в честь 8 марта. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / МГЕР

Активисты выстроились вдоль улицы шеренгой в один километр. При них было более шести тысяч тюльпанов, которые они дарили девушкам. Также, под раздачу попали продавцы экскурсий и аниматоры.