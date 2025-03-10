Блогеры-авантюристы решили сделать бизнес на тюльпанах к 8 Марта и прогорели

Начинающие «бизнесмены» скупали по дешёвке тюльпаны к 8 Марта целыми прицепами, чтобы загнать их покупателям вдвое дороже на праздник. В итоге амбициозный план провалился, а недопонятые «акулы бизнеса» прогорели и потеряли все деньги. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Горы непроданных цветов. Видео © Telegram /SHOT ПРОВЕРКА

Блогеры-авантюристы, захотевшие навариться на 8 Марта, увидели для себя возможность закрыть все кредиты с долгами и разбогатеть, взглянув на цены цветов. Пустив в ход весь свой предпринимательский склад ума, они закупили «пару фур» с тюльпанами по дешёвке, чтобы продать эту прелесть на праздник вдвое дороже. На бумаге всё выглядело красиво, но нашла коса сбора прибыли на камень неопытности.

Бизнес-леди оптом купила 3 тысячи тюльпанов, но продать не удалось даже половину от этого. Вложения в итоге окупить не удалось, а в подарок себе на Женский день блогерша преподнесла финансовую яму и убыток на полмиллиона. Все деньги сгорели, а цветы засохли.