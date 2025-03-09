«Дарит свою любовь другим»: Наташа Королёва пожаловалась, что Тарзан вновь бросил её на 8 Марта

Для певицы Наташи Королёвой 8 Марта является грустным днём, ведь её супруг Сергей Глушко (Тарзан) всегда отсутствует дома в эту дату. В женский день исполнительница хита «Жёлтые тюльпаны» остаётся без цветов, как сапожник без сапог. О своих переживаниях артистка рассказала эфире программы «Ты не поверишь».

«У него такая была профессия [стриптизёра], когда его никогда не было в этот праздник, потому что он дарил свою любовь женской аудитории. А сейчас он переквалифицировался в актёра. Тоже его никогда нет дома. И на 8 Марта, в том числе», — пожаловалась певица.

В этом году Тарзану исполнилось 55 лет, и супруга хотела устроить ему юбилей по этому поводу. Однако артист отказался от этой затеи, заявив, что не любит пышные торжества. Ему не хочется переедать и напиваться. Свой день рождения он отметил на сцене Алтайского дворца культуры в окружении фанаток. Королёва пообещала, что после возвращения мужа с гастролей обязательно устроит им романтический ужин на двоих.