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8 МАРТА

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9 марта, 18:52

«Дарит свою любовь другим»: Наташа Королёва пожаловалась, что Тарзан вновь бросил её на 8 Марта

Наташа Королёва пожаловалась, что Тарзан вновь бросил её на 8 Марта

Для певицы Наташи Королёвой 8 Марта является грустным днём, ведь её супруг Сергей Глушко (Тарзан) всегда отсутствует дома в эту дату. В женский день исполнительница хита «Жёлтые тюльпаны» остаётся без цветов, как сапожник без сапог. О своих переживаниях артистка рассказала эфире программы «Ты не поверишь».

«У него такая была профессия [стриптизёра], когда его никогда не было в этот праздник, потому что он дарил свою любовь женской аудитории. А сейчас он переквалифицировался в актёра. Тоже его никогда нет дома. И на 8 Марта, в том числе», — пожаловалась певица.

В этом году Тарзану исполнилось 55 лет, и супруга хотела устроить ему юбилей по этому поводу. Однако артист отказался от этой затеи, заявив, что не любит пышные торжества. Ему не хочется переедать и напиваться. Свой день рождения он отметил на сцене Алтайского дворца культуры в окружении фанаток. Королёва пообещала, что после возвращения мужа с гастролей обязательно устроит им романтический ужин на двоих.

Кто точно не остался без мужского внимания в Международный женский день, так это глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Певец Shaman (Ярослав Дронов) пригласил 40-летнюю Екатерину к себе на сцену, официально заявил об их отношениях и поцеловал свою избранницу.

Песня, ветер в поле и звёзды: Шаляпин рассказал о самом ярком подарке на 8 Марта
Песня, ветер в поле и звёзды: Шаляпин рассказал о самом ярком подарке на 8 Марта
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ТАСС/ Вадим Тараканов

Полина Никифорова
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