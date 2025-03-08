Песня, ветер в поле и звёзды: Шаляпин рассказал о самом ярком подарке на 8 Марта

Певец Прохор Шаляпин пожелал женщинам России на 8 Марта иметь вокруг по меньшей мере пять мужчин, которые будут дарить им цветы и подарки. Кроме того, артист рассказал о самом необычном подарке, который сам дарил даме.

Певец признался, что ему трудно посоветовать что-то конкретное в качестве подарка на Международный женский день — ведь у всех женщин разные желания, а у мужчин — разные возможности. Некоторые дамы с признательностью примут цветок, а кому-то будет мало и апартаментов, пояснил свою мысль Шаляпин. Самое важное, считает он, — одарить дорогую женщину вниманием и заботой. А ещё исполнитель пожелал каждой представительнице прекрасного пола быть окружённой как минимум пятью мужчинами, которые усыпят её цветами и подарками.

Певец рассказал, что дарил важным для него женщинами разные безделушки и наборы косметики. Однако самым запоминающимся подарком он считает ветер в поле и звёзды.