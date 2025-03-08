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8 МАРТА

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8 марта, 08:08

Песня, ветер в поле и звёзды: Шаляпин рассказал о самом ярком подарке на 8 Марта

Прохор Шаляпин назвал любовь и внимание главными подарками на 8 Марта

Певец Прохор Шаляпин. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Певец Прохор Шаляпин. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Певец Прохор Шаляпин пожелал женщинам России на 8 Марта иметь вокруг по меньшей мере пять мужчин, которые будут дарить им цветы и подарки. Кроме того, артист рассказал о самом необычном подарке, который сам дарил даме.

Певец признался, что ему трудно посоветовать что-то конкретное в качестве подарка на Международный женский день — ведь у всех женщин разные желания, а у мужчин — разные возможности. Некоторые дамы с признательностью примут цветок, а кому-то будет мало и апартаментов, пояснил свою мысль Шаляпин. Самое важное, считает он, — одарить дорогую женщину вниманием и заботой. А ещё исполнитель пожелал каждой представительнице прекрасного пола быть окружённой как минимум пятью мужчинами, которые усыпят её цветами и подарками.

Певец рассказал, что дарил важным для него женщинами разные безделушки и наборы косметики. Однако самым запоминающимся подарком он считает ветер в поле и звёзды.

«Вывозишь свою барышню в поле, дует ветер, развевает её волосы и ты говоришь, что даришь ей весь мир, все звёзды. А так я дарил безделушки, косметические наборы. У меня так много подруг, что, если одаривать всех, можно остаться без штанов. Поэтому песня, цветы и ветер в поле — мои главные подарки», — поделился он в разговоре с «Лентой.ру».

Панорама 360°: Life.ru в деталях показывает, как мужчины штурмовали цветочный рынок в Москве перед 8 Марта
Панорама 360°: Life.ru в деталях показывает, как мужчины штурмовали цветочный рынок в Москве перед 8 Марта

Прохор Шаляпин поделился рекомендациями относительно праздника и с Life.ru, а ещё мы побеседовали с его коллегами по эстраде: Родионом Газмановым, Станиславом Садальским, SHAMAN'ом, а также актёром Александром Олешко и художником Никасом Сафроновым. Отметим, что практически самым первым прекрасных женщин России с 8 Марта сегодня поздравил президент страны Владимир Путин. Он поблагодарил россиянок за заботу и любовь, которую они дарят окружающим.

Юрий Лысенко
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