Суздаль вместо Мальдив: Почему россиянки бросают всё ради избинга и монастыринга в древних русских городах

Суздаль — город, который ещё вчера ассоциировался с обязательной школьной экскурсией и пенсионерами с фотоаппаратами, сегодня он превратился в хит среди молодёжи. Сторис в социальных сетях с луковками белокаменных соборов, групповые фото в кокошниках и селфи с медовухой заполонили соцсети. Мы решили выяснить, почему древний город вдруг стал таким притягательным для поколения, выросшего на гаджетах и фастфуде.

«Суздалинг» — новый тренд зумеров

Суздаль для молодёжи: почему древние храмы стали модным трендом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / suzdal.life

Признаться честно, ещё пару лет назад мало кто из молодых людей похвастался бы фотографией из Суздаля в своих соцсетях. Но времена меняются. Теперь девушки с гордостью выкладывают фото в кокошниках на фоне белокаменных соборов, а парни бравируют знанием местных достопримечательностей и называют всё это «суздалинг». Кстати, мы заметили тенденцию у молодёжи отдыхать в небольших городах России. Когда есть возможность провести выходные или день в Суздале, Ярославле, Подмосковье, Муроме и много где ещё, многие предпочитают именно такой вид отдыха.

Суздальские девичники в русском стиле

Особенно популярными стали поездки женскими компаниями. И речь уже не о скучных экскурсиях с гидом, а о настоящих приключениях с погружением в историю. Девушки катаются на тройках, плавают на ладьях, устраивают чаепития и дегустации медовухи. А фотосессии в исторических костюмах становятся вишенкой на торте таких вылазок. «Особенно популярны девичники, потому что женщинам свойственно собираться женским коллективом. С системной точки зрения это очень правильно: девочки напитываются женской энергией, а потом, возвращаясь к своим мужчинам, могут обмениваться этой энергией», — поясняет Лариса Никитина, психолог и эксперт по роду.

«Суздалинг» — терапия предками

Кокошники и медовуха: как Суздаль покорил молодое поколение. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marshrut_agency

За яркими фото и весёлыми развлечениями скрывается нечто большее — поиск внутренней опоры в нестабильные времена. После пандемии и на фоне сложной экономической ситуации люди интуитивно тянутся к корням, пытаясь нащупать связь с чем-то постоянным и надёжным. Это не только развлечение, но и глубокий терапевтический процесс. В условиях постоянного напряжения, которое началось с пандемии и продолжается из-за текущих событий, люди ищут способы получить ресурс.

Наши предки оставили след не только в исторических памятниках, но и в нас самих. И когда мы оказываемся в местах, где жили наши прадеды, что-то внутри откликается на это. Погружение в быт прошлых веков, русские костюмы и обычаи помогают установить невидимую, но ощутимую связь с прошлым. «Мы все связаны со своими предками, даже если ничего о них не знаем. Приезжая на свою малую родину или надевая костюмы, напоминающие одежду прошлых веков, мы как будто восстанавливаем эту связь», — отмечает эксперт.

Когда впечатления и эмоции дороже вещей

Девичники в Суздале: новый тренд среди российской молодёжи. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marshrut_agency

Мы привыкли тратить деньги на материальные предметы — новый телефон, модную одежду, косметику. Но в последнее время всё больше людей выбирают вкладываться в эмоции и впечатления. И тут поездки по Золотому кольцу оказываются куда выигрышнее шопинга.

«Вы можете забыть гламурные фотосессии, но эмоции от таких мероприятий остаются надолго. Туфли, сумочка или платье — это приятно, но это всего лишь вещи. А впечатления и эмоции — это то, что остаётся с нами на всю жизнь», — рассказывает Life.ru Лариса Никитина.

«Суздалинг» — портал в другой мир

От соцсетей к соборам: почему молодёжь массово едет в Суздаль. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / suzdal.life

Многие участники таких поездок отмечают, что после них по-новому открывают для себя отечественную историю. Школьные уроки забываются, а вот ощущение от прикосновения к резному наличнику или вкус горячего сбитня из рук человека в историческом костюме запоминаются надолго. «Люди также ездят на реконструкции, где всё театрализовано, но это тоже способ прикоснуться к прошлому и почувствовать связь с предками. Фотографии с таких мероприятий всегда получаются невероятными», — рассказывает Лариса Никитина.