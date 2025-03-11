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11 марта, 15:30

Суздаль вместо Мальдив: Почему россиянки бросают всё ради избинга и монастыринга в древних русских городах

Суздаль стал модным местом для отдыха молодёжи. Сюда едут за колоритными селфи, девичниками с кокошниками и медовухой. Life.ru выяснил, почему древний город так манит зумеров.

Суздаль — город, который ещё вчера ассоциировался с обязательной школьной экскурсией и пенсионерами с фотоаппаратами, сегодня он превратился в хит среди молодёжи. Сторис в социальных сетях с луковками белокаменных соборов, групповые фото в кокошниках и селфи с медовухой заполонили соцсети. Мы решили выяснить, почему древний город вдруг стал таким притягательным для поколения, выросшего на гаджетах и фастфуде.

«Суздалинг» — новый тренд зумеров

Суздаль для молодёжи: почему древние храмы стали модным трендом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / suzdal.life

Признаться честно, ещё пару лет назад мало кто из молодых людей похвастался бы фотографией из Суздаля в своих соцсетях. Но времена меняются. Теперь девушки с гордостью выкладывают фото в кокошниках на фоне белокаменных соборов, а парни бравируют знанием местных достопримечательностей и называют всё это «суздалинг». Кстати, мы заметили тенденцию у молодёжи отдыхать в небольших городах России. Когда есть возможность провести выходные или день в Суздале, Ярославле, Подмосковье, Муроме и много где ещё, многие предпочитают именно такой вид отдыха.

Суздальские девичники в русском стиле

Особенно популярными стали поездки женскими компаниями. И речь уже не о скучных экскурсиях с гидом, а о настоящих приключениях с погружением в историю. Девушки катаются на тройках, плавают на ладьях, устраивают чаепития и дегустации медовухи. А фотосессии в исторических костюмах становятся вишенкой на торте таких вылазок. «Особенно популярны девичники, потому что женщинам свойственно собираться женским коллективом. С системной точки зрения это очень правильно: девочки напитываются женской энергией, а потом, возвращаясь к своим мужчинам, могут обмениваться этой энергией», — поясняет Лариса Никитина, психолог и эксперт по роду.

«Суздалинг» — терапия предками

Кокошники и медовуха: как Суздаль покорил молодое поколение. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marshrut_agency

За яркими фото и весёлыми развлечениями скрывается нечто большее — поиск внутренней опоры в нестабильные времена. После пандемии и на фоне сложной экономической ситуации люди интуитивно тянутся к корням, пытаясь нащупать связь с чем-то постоянным и надёжным. Это не только развлечение, но и глубокий терапевтический процесс. В условиях постоянного напряжения, которое началось с пандемии и продолжается из-за текущих событий, люди ищут способы получить ресурс.

Наши предки оставили след не только в исторических памятниках, но и в нас самих. И когда мы оказываемся в местах, где жили наши прадеды, что-то внутри откликается на это. Погружение в быт прошлых веков, русские костюмы и обычаи помогают установить невидимую, но ощутимую связь с прошлым. «Мы все связаны со своими предками, даже если ничего о них не знаем. Приезжая на свою малую родину или надевая костюмы, напоминающие одежду прошлых веков, мы как будто восстанавливаем эту связь», — отмечает эксперт.

Когда впечатления и эмоции дороже вещей

Девичники в Суздале: новый тренд среди российской молодёжи. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marshrut_agency

Мы привыкли тратить деньги на материальные предметы — новый телефон, модную одежду, косметику. Но в последнее время всё больше людей выбирают вкладываться в эмоции и впечатления. И тут поездки по Золотому кольцу оказываются куда выигрышнее шопинга.

«Вы можете забыть гламурные фотосессии, но эмоции от таких мероприятий остаются надолго. Туфли, сумочка или платье это приятно, но это всего лишь вещи. А впечатления и эмоции — это то, что остаётся с нами на всю жизнь», — рассказывает Life.ru Лариса Никитина.

«Суздалинг» — портал в другой мир

От соцсетей к соборам: почему молодёжь массово едет в Суздаль. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / suzdal.life

Многие участники таких поездок отмечают, что после них по-новому открывают для себя отечественную историю. Школьные уроки забываются, а вот ощущение от прикосновения к резному наличнику или вкус горячего сбитня из рук человека в историческом костюме запоминаются надолго. «Люди также ездят на реконструкции, где всё театрализовано, но это тоже способ прикоснуться к прошлому и почувствовать связь с предками. Фотографии с таких мероприятий всегда получаются невероятными», — рассказывает Лариса Никитина.

Путешествия по Золотому кольцу — не просто способ отдохнуть от городской суеты. Это путь к себе через призму истории своей страны. И кто знает, может быть, потратив выходные на поездку в Суздаль или Ростов Великий, вы найдёте ответы на вопросы, которые даже не думали задавать. Ранее Life.ru рассказывал о коридоре затмений в марте 2025, к которому нужно подготовиться, а то он разрушит вашу жизнь до основания.

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Шедеврум

Екатерина Хмелева
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