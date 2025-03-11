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11 марта, 15:23

«Дофаминовая яма»: Психолог предупредила об опасности популярных женских эзотерических практик

Психолог Тур раскритиковала популярные женские эзотерические практики

Популярные среди женщин эзотерические практики не помогают справиться с проблемами, а наоборот, усугубляют их, уверена психолог Екатерина Тур. Она подчеркнула, что при обращении к подобным «специалистам» человек оказывается в ловушке, так как вместо квалифицированной помощи получает бесполезные советы.

Основная претензия эксперта к женским эзотерическим практикам заключается в том, что они маскируют симптомы серьёзных состояний и даже заболеваний, обеспечивая временный выброс гормона счастья. Однако по итогу человек проваливается в «дофаминовую яму» и не может справиться с обрушившимися на него тревогой, депрессией, тоской и чувством безысходности.

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«Как правило, в этот момент женщина снова обращается за очередной порцией той самой токсичной женственности и таким образом впадает самую настоящую зависимость», — предупредила собеседница радио Sputnik.

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Ранее любителей ставить себе диагнозы предупредили о критических последствиях. Психолог призвала не заниматься самолечением. Кроме того, эксперт назвала 10 неочевидных причин появления лишнего веса.

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Freepik

Борис Эльфанд
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