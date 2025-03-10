Дефицит любви и роль жертвы: Психолог назвала 10 неочевидных причин появления лишнего веса

Желание побаловать себя очередной калорийной вкусняшкой возникает неспроста. Это происходит, когда наше сознание тревожат различные чувства, возникающие на фоне неблагоприятных внешних и внутренних обстоятельств. Разобраться в этом вопросе Life.ru помогла психолог Александра Турова.

Женщины разных возрастов часто не принимают себя, полагая, что их ценность зависит от веса. Однако причиной этого чаще всего является ощущение угрозы извне и недостаток уверенности. Причины могут быть разными — от кармических до социальных. Но важно помнить, что тело — наш союзник, оно не действует против нас, а лишь подаёт сигналы Александра Турова Психолог

Проводник в мире самосознания назвала десять возможных причин набора веса. Список возглавляет фактор под названием роль жертвы, при котором человек чувствует себя жертвой обстоятельств, обвиняет во всём окружающих и ищет утешение в еде. Ещё цифры на весах будут расти из-за нехватки радости в жизни. В этом случае тело компенсирует эмоциональный голод через еду. Также к лишним килограммам приводят желание быть замеченным, избыточная ответственность и нереализованные идеи. При таком сценарии организм набирает вес, чтобы стать более заметным, адаптироваться к новым вызовам или удержать накопленную энергию.

Создание барьера в виде висячих боков могут спровоцировать также боязнь проявить себя и защита от близких отношений, подчеркнула Турова. То же самое происходит при сдерживании сексуальной или творческой энергии, а также дефиците любви, в случае с которым тело бессознательно пытается привлечь внимание с помощью изменения веса. Наконец, замыкает список внутренний запрет на лёгкость.

«Как это изменить? Первое и главное — не винить себя! Всё можно изменить, и ответы находятся внутри нас. Есть два пути: обратиться к специалисту, который поможет выявить глубинные причины, или разобраться самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, начните с вопроса: «Зачем я создал(а) эту ситуацию с весом?» Как только получите ответ — работайте с причиной!» — подытожила психолог.