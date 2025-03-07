Эндокринолог назвала сладости, которые вы можете позволить себе даже на диете

Не стоит радикально отказываться от сладкого, если вы планируете похудеть. Это может привести к срыву. Лучше начать позволять себе небольшие порционные сладости до 150 ккал. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказала эндокринолог КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«Не нужно покупать большие упаковки таких сладостей, лучше взять ограниченную порцию, есть медленно и получать удовольствие от нее», — рекомендует специалист.

Доктор добавила, что остановить себя гораздо сложнее, если вы поглощаете большую порцию сладости.

Совсем отказываться от лакомств тоже не эффективно. Полезная еда не всегда может показаться вкусной, а от сладкого вы получите удовольствие, которое станет наградой за терпение. Если же для вас сладости — это способ борьбы со стрессом, то лучше найти какие-то альтернативные маршруты к его преодолению. К примеру, хобби или спорт.