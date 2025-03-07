Инсульт и остановка сердца: Кардиолог предупредил о вреде избытка витаминов
Врач Шубитидзе: Избыток витамина Е повышает риск развития инсульта
Избыток витамина Е повышает риск развития инсульта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shisu_ka
Некоторые витамины в больших количествах могут навредить сердечно-сосудистой системе. Кардиолог Иосиф Шубитидзе предупредил, что избыток витамина Е повышает риск развития инсульта, а высокие дозы витамина А могут привести к повышению артериального давления и нарушению работы сердца.
«Витамин E может влиять на свёртываемость крови и негативно отражаться на состоянии сосудистой системы. Также токсичными являются высокие дозы витамина А», — сказал он в беседе с «Газетой.ru».
Также опасен переизбыток омега-3 и калия, которые могут вызвать аритмию и даже остановку сердца. Врач рекомендует получать витамины из натуральных источников и консультироваться с врачом перед приёмом добавок.
Ожирение также повышает риск возникновения болезней сердца. В 2016 году доля людей с ожирением составляла 20%, а уже к 2030 году, согласно прогнозам, может достигнуть 60%. Снижение массы тела при ожирении способствует улучшению репродуктивных исходов и соматического здоровья.