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7 марта, 05:10

Инсульт и остановка сердца: Кардиолог предупредил о вреде избытка витаминов

Врач Шубитидзе: Избыток витамина Е повышает риск развития инсульта

Избыток витамина Е повышает риск развития инсульта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shisu_ka

Избыток витамина Е повышает риск развития инсульта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shisu_ka

Некоторые витамины в больших количествах могут навредить сердечно-сосудистой системе. Кардиолог Иосиф Шубитидзе предупредил, что избыток витамина Е повышает риск развития инсульта, а высокие дозы витамина А могут привести к повышению артериального давления и нарушению работы сердца.

«Витамин E может влиять на свёртываемость крови и негативно отражаться на состоянии сосудистой системы. Также токсичными являются высокие дозы витамина А», — сказал он в беседе с «Газетой.ru».

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Также опасен переизбыток омега-3 и калия, которые могут вызвать аритмию и даже остановку сердца. Врач рекомендует получать витамины из натуральных источников и консультироваться с врачом перед приёмом добавок.

Ожирение также повышает риск возникновения болезней сердца. В 2016 году доля людей с ожирением составляла 20%, а уже к 2030 году, согласно прогнозам, может достигнуть 60%. Снижение массы тела при ожирении способствует улучшению репродуктивных исходов и соматического здоровья.

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Артём Гапоненко
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