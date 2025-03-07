Инсульт и остановка сердца: Кардиолог предупредил о вреде избытка витаминов

Некоторые витамины в больших количествах могут навредить сердечно-сосудистой системе. Кардиолог Иосиф Шубитидзе предупредил, что избыток витамина Е повышает риск развития инсульта, а высокие дозы витамина А могут привести к повышению артериального давления и нарушению работы сердца.

«Витамин E может влиять на свёртываемость крови и негативно отражаться на состоянии сосудистой системы. Также токсичными являются высокие дозы витамина А», — сказал он в беседе с «Газетой.ru».

Также опасен переизбыток омега-3 и калия, которые могут вызвать аритмию и даже остановку сердца. Врач рекомендует получать витамины из натуральных источников и консультироваться с врачом перед приёмом добавок.