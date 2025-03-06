«Новый страх россиян»: Врач рассказала об опасности «желудочного гриппа»

Новый ажиотаж в России вызвал заразный норовирус, более известный как «желудочный грипп». В разговоре с RuNews24.ru доктор медицинских наук в области вирусологии Светлана Протасова объяснила, что болезнь обладает высокой степенью заразности. Норовирусы в целом представляют собой большую группу РНК-вирусов, не обладающих оболочкой.

«Норовирус легко подхватить от носителей вируса и при употреблении пищи, которую они приготовили. Носители на протяжении многих недель после заражения могут выделять вирус, даже когда симптомы заболевания исчезли. А люди со сниженным иммунитетом выделяют вирус 3-4 месяца», — объяснила вирусолог.

Основной путь передачи — орально-фекальный, то есть заболевание распространяется через грязные руки, а также есть воздушно-капельный маршрут. Продолжительность заболевания колеблется от 2 до 5 дней. Кроме того возможно повторное заражение этим вирусом, поскольку существует множество его штаммов.

«Серьёзные вспышки норовируса наблюдались в конце 2024 года в США, Японии и Англии. В России также наблюдаются вспышки норовирусной инфекции. Видимо, свою роль сыграл ковид: при сниженном иммунитете после этого заболевания многочисленным штаммам норавируса легче распространяться», — предполагает специалист.

Основные симптомы — это боли в животе, тошнота, сильная рвота и водянистая диарея, что может привести к обезвоживанию. Также могут возникать головная боль, субфебрильная температура, потеря вкусовых ощущений, кашель и мышечные боли.