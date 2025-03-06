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6 марта, 16:14

«Новый страх россиян»: Врач рассказала об опасности «желудочного гриппа»

Врач Протасова: Тёплая вода с мылом поможет избежать норовируса

Новый ажиотаж в России вызвал заразный норовирус, более известный как «желудочный грипп». В разговоре с RuNews24.ru доктор медицинских наук в области вирусологии Светлана Протасова объяснила, что болезнь обладает высокой степенью заразности. Норовирусы в целом представляют собой большую группу РНК-вирусов, не обладающих оболочкой.

«Норовирус легко подхватить от носителей вируса и при употреблении пищи, которую они приготовили. Носители на протяжении многих недель после заражения могут выделять вирус, даже когда симптомы заболевания исчезли. А люди со сниженным иммунитетом выделяют вирус 3-4 месяца», — объяснила вирусолог.

Основной путь передачи — орально-фекальный, то есть заболевание распространяется через грязные руки, а также есть воздушно-капельный маршрут. Продолжительность заболевания колеблется от 2 до 5 дней. Кроме того возможно повторное заражение этим вирусом, поскольку существует множество его штаммов.

«Серьёзные вспышки норовируса наблюдались в конце 2024 года в США, Японии и Англии. В России также наблюдаются вспышки норовирусной инфекции. Видимо, свою роль сыграл ковид: при сниженном иммунитете после этого заболевания многочисленным штаммам норавируса легче распространяться», — предполагает специалист.

Основные симптомы — это боли в животе, тошнота, сильная рвота и водянистая диарея, что может привести к обезвоживанию. Также могут возникать головная боль, субфебрильная температура, потеря вкусовых ощущений, кашель и мышечные боли.

На данный момент не существует ни вакцин, ни специфических медикаментов против норовируса. Обычно заболевание проходит самостоятельно, хотя в некоторых случаях оно может быть тяжёлым, вплоть до летального исхода. Чтобы избежать заражения, необходимо тщательно мыть руки тёплой водой с мылом. Дезинфицирующие средства на спиртовой основе не эффективны против этого вируса, он сохраняется на коже.

Раскрыта главная особенность норовируса, которым массово заражаются россияне
Раскрыта главная особенность норовируса, которым массово заражаются россияне

Ранее в Красноярском крае прекратил работу санаторий, где массово отравились пенсионеры. Причиной вспышки норовируса могла стать пища с кислым запахом, считает врач.

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Shutterstock / FOTODOM / Red Stock

Наталья Афонина
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