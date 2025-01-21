Раскрыта главная особенность норовируса, которым массово заражаются россияне
Врач Осипов: Норовирус — это кишечный грипп, при котором выделяются токсины
Заслуженный врач России Андрей Осипов призвал не путать норовирус с ротавирусом, поскольку это две разные инфекции: вирусная и кишечная. При этом обе из них давно известны и легко поддаются лечению.
По словам доктора, норовирус — достаточно неприятное заболевание, при котором у пациента, как при ротавирусе, может наблюдаться тошнота, рвота и боли в животе. Возникают эти симптомы из-за сильной интоксикации организма.
«Это так называемый кишечный грипп, как раньше называли. Чем характерен норовирус — он выделяет токсины, которые вызывают резкую интоксикацию организма», — отметил врач в эфире радио «Комсомольская правда».
При правильном лечении болезнь длится в среднем пять дней. Стойкий иммунитет к ней не вырабатывается, поэтому в следующем сезоне можно легко заболеть вновь, предупредил медик.
Как ранее писал Life.ru, в Красноярском крае закрыли санаторий, где массово отравились пенсионеры. Вероятно, произошло это из-за вспышки норовируса. По имеющимся данным, число пострадавших в санатории «Сосновый бор» составило 47 человек. Причиной болезни могла стать еда с кислым запахом.