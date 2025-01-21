Раскрыта главная особенность норовируса, которым массово заражаются россияне

Заслуженный врач России Андрей Осипов призвал не путать норовирус с ротавирусом, поскольку это две разные инфекции: вирусная и кишечная. При этом обе из них давно известны и легко поддаются лечению.

По словам доктора, норовирус — достаточно неприятное заболевание, при котором у пациента, как при ротавирусе, может наблюдаться тошнота, рвота и боли в животе. Возникают эти симптомы из-за сильной интоксикации организма.

«Это так называемый кишечный грипп, как раньше называли. Чем характерен норовирус — он выделяет токсины, которые вызывают резкую интоксикацию организма», — отметил врач в эфире радио «Комсомольская правда».