Вредные привычки и диагностика: Life.ru узнал у эксперта, почему в России «молодеет» инсульт

Инсульт может случиться даже в молодом возрасте. Хотя большинство случаев приходится на пожилых людей, болезнь может быть даже у новорождённых. Об этом Life.ru на форуме «Женщины за здоровое общество» рассказала директор по развитию фонда ОРБИ Екатерина Милова.

Директор по развитию фонда ОРБИ Екатерина Милова рассказала, почему в России «молодеет инсульт». Видео © Life.ru

В последние годы заболеваемость среди молодых людей увеличивается, что связано как с ухудшением здоровья населения, так и с развитием диагностики. Современные технологии позволяют быстро выявлять инсульт, чего раньше не происходило.

Исследования показывают, что 80% инсультов возникают из-за образа жизни человека. Предотвратить инсульт помогут простые, но важные меры: отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя, сбалансированное питание с минимумом сахара, соли и фастфуда, а также регулярная физическая активность.

«Важно всем знать симптомы инсульта. Если вы увидели, что человеку стало плохо, неважно, на улице это или дома кто-то из ваших близких. Попросите его улыбнуться — уголок рта будет опущен. Поднять две руки — одна не сможет подняться или быстро упадёт. Назвать своё имя — речь может быть неразборчивой», — рассказала Милова.