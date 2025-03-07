Вредные привычки и диагностика: Life.ru узнал у эксперта, почему в России «молодеет» инсульт
Эксперт Милова: Большинство инсультов возникают из-за неправильного образа жизни
В России «молодеет инсульт». Обложка © freepik / shurkin_son
Инсульт может случиться даже в молодом возрасте. Хотя большинство случаев приходится на пожилых людей, болезнь может быть даже у новорождённых. Об этом Life.ru на форуме «Женщины за здоровое общество» рассказала директор по развитию фонда ОРБИ Екатерина Милова.
Директор по развитию фонда ОРБИ Екатерина Милова рассказала, почему в России «молодеет инсульт». Видео © Life.ru
В последние годы заболеваемость среди молодых людей увеличивается, что связано как с ухудшением здоровья населения, так и с развитием диагностики. Современные технологии позволяют быстро выявлять инсульт, чего раньше не происходило.
Исследования показывают, что 80% инсультов возникают из-за образа жизни человека. Предотвратить инсульт помогут простые, но важные меры: отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя, сбалансированное питание с минимумом сахара, соли и фастфуда, а также регулярная физическая активность.
«Важно всем знать симптомы инсульта. Если вы увидели, что человеку стало плохо, неважно, на улице это или дома кто-то из ваших близких. Попросите его улыбнуться — уголок рта будет опущен. Поднять две руки — одна не сможет подняться или быстро упадёт. Назвать своё имя — речь может быть неразборчивой», — рассказала Милова.
Если присутствует хотя бы один из этих признаков, необходимо срочно вызвать скорую по номеру 103. Быстрая реакция может спасти жизнь и предотвратить тяжёлые последствия.
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