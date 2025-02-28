Диетолог привела план действий — как попрощаться с весом, набранным на зимней зажировке

Прежде чем ответить на вопрос о том, как сбросить лишнее, то, что «наедено» за зиму, надо разобраться с причиной набора лишних кг. И в каждом конкретном случае она своя. Если у человека причина связана с эмоциональными «заеданиями», надо выяснить причину этих негативных эмоций, стрессов. Как это сделать, Life.ru объяснила врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ксения Меркулова.

«Необходимо следить за регулярностью питания и сбалансированностью рациона. Нужно в первую очередь работать с рационом питания, заранее составляя то, что именно и в каком количестве вы будете есть в течение дня, избегать спонтанных перекусов «на бегу», полностью исключить фаст-фуд, «быстрые» углеводы, сладости. Питание должно быть регулярным — небольшими порциями, 3-4 раза в день. Поможет составление дневника питания для подсчёта дневной нормы калорий. Так вы будете точно знать, сколько и какой пищи съедаете», — объяснила медик.

Во-вторых, обязательно нужно скорректировать режим физической активности, добавив регулярные посильные нагрузки. Здесь за основу надо взять рекомендации ВОЗ для взрослых людей (18 – 64 года) — норма физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю, высокой интенсивности — не менее 75 минут в неделю. Можно распределять это время на неделю — например, заниматься 30 минут пять раз в неделю. Больших перерывов делать не рекомендуется, а заниматься необходимо не менее 10 минут подряд. Причём это должно быть не разово, а войти в число полезных привычек.

Среди причин также может быть нарушение гормонального баланса, и здесь без помощи врача точно не обойтись, добавила наша собеседница. В-третьих, чтобы было легче разобраться с причинами и начать процесс «избавления от лишнего», лучшим решением будет обратиться к специалисту — врачу-эндокринологу, диетологу, посоветовала Меркулова. Специалист поможет разобраться в причинах и составить план действий для нормализации веса.

И самое главное — разберитесь с мотивацией, задайте себе вопрос: для чего я это делаю, что я получу, когда мой вес изменится в сторону минуса от исходного? Одно дело – когда это ваше искреннее желание, чтобы быть здоровым, другое – когда на вас оказывает влияние мнение окружающих, или вы следуете популярным тенденциям похудеть к 8 Марта, к отпуску и т.д. Во втором случае, скорее всего, внутренних сил для изменений будет мало, а то и вовсе недостаточно Врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ксения Меркулова

Таким образом, главная рекомендация при снижении веса — задуматься о причинах набора веса. Вторая — оценить своё питание с помощью дневника питания. Третий — оценить свою физическую активность, её уровень. Четвёртое — факторы, которые потенциально могут влиять на вес, например, приём препаратов, например, кортикоиды, нейролептики, антидепрессанты, а также оценить, есть ли недостаток сна, насколько велик уровень стресса.