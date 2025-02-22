Холодные макароны и кислота: Раскрыты фудхаки для похудения вместо диет

Менее обработанная еда содержит меньше калорий, поэтому вместо разваренных каш, овощей или макарон лучше готовить продукты al dente или запекать, чтобы предотвратить быстрое усвоение. Аналогичным образом углеводную пищу лучше подавать холодной. Как отметила врач-диетолог Екатерина Ширшова, эти фудхаки могут заменить строгие диеты.

Также она рекомендовала снижать калорийность блюд за счёт кислоты, например, заправляя салаты лимонным соком или маринуя мясо в уксусе. Кроме того, в пищу можно добавлять специи. Так, корица уменьшает тягу к сладкому, а куркума поддерживает здоровый обмен веществ.

Эффект маленькой тарелки тоже поможет при желании не переедать. Ещё один лайфхак касается распорядка питания. По словам врача, углеводы лучше усваиваются утром, а вечером стоит употреблять белки и овощи. Тем не менее, белки и жиры должны быть в каждом приёме пищи, потому что они замедляют переваривание углеводов.

Важным фудхаком собеседница «Газеты.ru» считает и увеличение потребления клетчатки, которая улучшает работу кишечника и сохраняет чувство сытости. Однако для борьбы с лишним весом не лишним будет физическая активность — хватит десяти минут упражнений после каждого приёма пищи. Наконец, очень важно правильно перекусывать, выбирая жирные продукты.