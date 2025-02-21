Фотографируйте еду: Россиянам объяснили, как избежать вечернего переедания

Чтобы избежать вечернего переедания, ужин даже при сильном голоде следует ограничить лёгким овощным салатом, рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она дала ещё несколько простых советов для россиян, которые не хотят набрать лишних кило.

В частности, можно фотографировать еду на протяжении нескольких дней, чтобы наглядно видеть размер и состав порций. Кроме того, не следует отказываться от завтраков и обедов. А если времени совсем не хватает, то в течение дня должны быть перекусы, причём обязательно белковые. Например, вместо пирожных лучше выпить стакан кефира, а с овощами съесть пару ломтиков сыра.