«Не игнорируйте их»: Гастроэнтеролог перечислила симптомы плохого пищеварения

При возникновении проблем с пищеварением организм начинает подавать сигналы. Например, человек может почувствовать тяжесть в желудке, даже если съел совсем мало. Также на недуг указывают отрыжка, вздутие, изжога, метеоризм, тошнота, рвота и боль в верхней части живота. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева.

Она также рекомендовала обратить внимание на состояние стула. Остатки непереваренной пищи и жидкая консистенция могут быть симптомами проблем с пищеварением. Впрочем, недуг и сам может быть следствием более тяжёлых заболеваний, в том числе гастрита, нехватки желудочного сока, инфекций ЖКТ или стресса.

«Если вы регулярно сталкиваетесь с симптомами нарушения пищеварения, не игнорируйте их. Своевременное обращение к врачу поможет избежать серьёзных осложнений и сохранить здоровье желудка», — заключила собеседница «Газеты.ru».