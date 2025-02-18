Можно даже худеющим: Диетолог развенчала популярные мифы о вреде пельменей

Пельмени — сбалансированный продукт, который не приведёт к набору лишнего веса, если есть их в меру. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина, развенчавшая распространённые мифы об этом продукте.

«Мука и мясо не имеют прямого отношения к набору веса. Это натуральные, полезные продукты: мука даёт необходимый углеводный компонент и это не самый высококалорийный продукт. А что касается мяса, то никто не сомневается в его полезных свойствах», — объяснила врач в беседе с kp.ru.

Причиной набора лишнего веса может быть лишь чрезмерное употребление пельменей. Даже если человек стремится похудеть, от запаса пельменей в морозильнике отказываться не стоит. Более того, их можно есть не только на ужин, но и на завтрак, что может стать отличным началом дня, советует специалист. Медик также не согласна с мнением, что офисным работникам следует исключить пельмени из рациона, чтобы избежать лишних килограммов. По её словам, при малоподвижном образе жизни достаточно не употреблять их ежедневно, чтобы не переживать о фигуре. Однако в этом случае стоит обратить внимание на соусы: лучше выбирать томатные, так как они не содержат жиров.

При этом даже активным молодым людям не стоит ограничиваться только пельменями, так как в них недостаточно полезных веществ, что может привести к проблемам со здоровьем в долгосрочной перспективе. Если же к пельменям добавлять овощи, это поможет создать более сбалансированный рацион, добавила Чехонина.

Врач также прокомментировала мнение о качестве домашних и покупных пельменей, отметив, что в магазинах можно найти качественную продукцию, и важно обращать внимание на пищевую ценность на упаковке. Кроме того, она успокоила тех, кто беспокоится о потере полезных свойств пельменей при заморозке, отметив, что повторная заморозка может быть вредна, так как в продукте могут развиваться гнилостные микроорганизмы.