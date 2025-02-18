Уксус, кетчунез или бульон: В День пельменей врач рассказала о самой вредной заправке для них

Пельмени, которые так нравятся многим, на самом деле не являются самым полезным выбором для нашего организма. Хотя их основа — это мясо, содержащее много белка и витаминов группы B, в сочетании с тестом из высококачественной пшеничной муки полезные свойства теряются. Также стоит обратить внимание на калорийность: в одной порции содержится около 300 калорий, не считая соусов, о вреде которых многие предпочитают не думать, рассказала Life.ru нутрициолог Лариса Никитина.

По случаю Всемирного дня пельменей, который ежегодно отмечается 18 февраля, эксперт отметила, что добавление соусов делает блюдо более калорийным и, следовательно, менее полезным для организма. Популярные сочетания, такие как кетчуп с майонезом, на самом деле могут быть гораздо более вредными, чем это может показаться на первый взгляд.

Если говорить про вредность, с чем вреднее всего есть пельмени, то это всё-таки соуc — майонез и кетчуп. Сам по себе майонез, особенно покупной, содержит консерванты. Более того, там используется, как правило, некачественное дешёвое масло, потому что любое производство старается удешевить процесс. И с кетчупом то же самое. Лариса Никитина Нутрициолог

По итогу калорийность соуса кетчунез может быть очень высокой, даже если оба ингредиента были приготовлены в домашних условиях. Полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в обычном масле, полезны, но важно знать меру. Кроме того, в майонезе используется желток, что также стоит учитывать.

Специалист добавила, что производители часто используют заменители, чтобы удешевить процесс, особенно когда майонез продаётся в больших упаковках. В таких продуктах практически нет натуральных ингредиентов, и они содержат много химических добавок. Поэтому пельмени с покупным майонезом и кетчупом могут быть особенно вредными, заключила Никитина.