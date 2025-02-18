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18 февраля, 12:41

Чемпион мира по пощёчинам Василий Пельмень в День пельменей раскрыл лучший соус к любимому блюду

Василий Пельмень: Пельмени нужно есть варёными и только со сметаной

Василий Пельмень. Обложка © VK / Василий Камоцкий

Василий Пельмень. Обложка © VK / Василий Камоцкий

Пельмени должны быть домашние, самодельные, а в качестве соуса ни в коем случае нельзя использовать майонез. Про любимое блюдо в День пельменей Life.ru рассказал чемпион мира по пощёчинам, фермер, пауэрлифтер Василий Пельмень Камоцкий.

Я действительно люблю пельмени. В качестве соуса к ним — сметана. Майонез, я считаю, нельзя использовать к ним. И люблю именно домашние, которые мама лепит сама. А подавать их можно и с бульоном, и без.

Василий Пельмень Камоцкий

Чемпион по пощёчинам

Я действительно люблю пельмени. В качестве соуса к ним — сметана. Майонез, я считаю, нельзя использовать к ним. И люблю именно домашние, которые мама лепит сама. А подавать их можно и с бульоном, и без.
Я действительно люблю пельмени. В качестве соуса к ним — сметана. Майонез, я считаю, нельзя использовать к ним. И люблю именно домашние, которые мама лепит сама. А подавать их можно и с бульоном, и без.

Спортсмен добавил, что лучше всего готовить пельмени из смеси свиного и говяжьего фарша. Сам он ест блюдо нечасто, но раз в месяц бывает. По нраву Василию исключительно варёные, а не жареные пельмени.

Напомним, в конце января Василий Камоцкий стал новым чемпионом в Лиге пощёчин Power Slap. Поединок с Безумным Гавайцем Лэйном Вирнсом завершился решением судей, которые отдали фермеру из Сибири единогласную победу: 50:44, 50:44 и 48:46.

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Ранее эксперты сообщили, что добавление соусов делает пельмени более калорийным и, следовательно, менее полезным для организма блюдом. Популярные сочетания, такие как кетчуп с майонезом, на самом деле могут быть гораздо более вредными, чем это может показаться на первый взгляд.

День пельменей отмечают 18 февраля. В этот день в 2015 году в Ижевске, столице Удмуртской Республики, прошёл первый фестиваль «Всемирный день пельменя».

Екатерина Хмелева
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