Пельмени должны быть домашние, самодельные, а в качестве соуса ни в коем случае нельзя использовать майонез. Про любимое блюдо в День пельменей Life.ru рассказал чемпион мира по пощёчинам, фермер, пауэрлифтер Василий Пельмень Камоцкий.

Я действительно люблю пельмени. В качестве соуса к ним — сметана. Майонез, я считаю, нельзя использовать к ним. И люблю именно домашние, которые мама лепит сама. А подавать их можно и с бульоном, и без. Василий Пельмень Камоцкий Чемпион по пощёчинам

Спортсмен добавил, что лучше всего готовить пельмени из смеси свиного и говяжьего фарша. Сам он ест блюдо нечасто, но раз в месяц бывает. По нраву Василию исключительно варёные, а не жареные пельмени.

Напомним, в конце января Василий Камоцкий стал новым чемпионом в Лиге пощёчин Power Slap. Поединок с Безумным Гавайцем Лэйном Вирнсом завершился решением судей, которые отдали фермеру из Сибири единогласную победу: 50:44, 50:44 и 48:46.

Ранее эксперты сообщили, что добавление соусов делает пельмени более калорийным и, следовательно, менее полезным для организма блюдом. Популярные сочетания, такие как кетчуп с майонезом, на самом деле могут быть гораздо более вредными, чем это может показаться на первый взгляд.