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30 января, 21:00

Фермер из Сибири по прозвищу Пельмень стал человеком с самой сильной пощёчиной в мире

Василий Камоцкий стал новым чемпионом в лиге пощёчин Power Slap

Василий Камоцкий с чемпионским поясом. Обложка © X / Power Slap

Василий Камоцкий с чемпионским поясом. Обложка © X / Power Slap

Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень стал чемпионом лиги по силовым пощёчинам Power Slap в супертяжёлом весе. В титульном поединке россиянин одержал победу над Безумным гавайцем Лэйном Вирнсом.

Поединок завершился решением судей, которые отдали фермеру из Сибири единогласную победу: 50:44, 50:44 и 48:46. По окончании главного события вечера Камоцкий поднял над собой российский флаг и даже побеседовал с главой лиги Даной Уайтом.

Победный поединок россиянина. Видео © X / Power Slap

Этот бой стал для спортсменов реваншем. В октябре прошлого года их противостояние закончилось ничьёй, и тогда Вирнс сохранил титул.

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Антон Голыбин
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