Фермер из Сибири по прозвищу Пельмень стал человеком с самой сильной пощёчиной в мире
Василий Камоцкий стал новым чемпионом в лиге пощёчин Power Slap
Василий Камоцкий с чемпионским поясом. Обложка © X / Power Slap
Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень стал чемпионом лиги по силовым пощёчинам Power Slap в супертяжёлом весе. В титульном поединке россиянин одержал победу над Безумным гавайцем Лэйном Вирнсом.
Поединок завершился решением судей, которые отдали фермеру из Сибири единогласную победу: 50:44, 50:44 и 48:46. По окончании главного события вечера Камоцкий поднял над собой российский флаг и даже побеседовал с главой лиги Даной Уайтом.
Победный поединок россиянина. Видео © X / Power Slap
Этот бой стал для спортсменов реваншем. В октябре прошлого года их противостояние закончилось ничьёй, и тогда Вирнс сохранил титул.
Ранее стало известно об увольнении россиянки Виктории Дудаковой из UFC после двух поражений подряд. Последний поединок девушки завершился скандалом.