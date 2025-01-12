Дудакова проиграла нокаутом и дала пощёчину тренеру на турнире UFC

Россиянка Виктория Дудакова проиграла техническим нокаутом на первом турнире UFC в 2025 году, который проходит в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Её соперницей была американка Фатима Клайн. Рефери остановил бой во втором раунде после серии ударов в голову от Клайн.

После окончания боя к Дудаковой подошёл её тренер Гасанали Гасаналиев, однако спортсменка вырвалась из объятий и дала ему пощёчину. После боя тренер подошел утешить Дудакову, однако спортсменка вырвалась из объятий специалиста и нанесла ему левой рукой несильный удар в челюсть.

«Ты даже не подошёл, ты там сидел. Тебе пофигу», — сказала Дудакова. Этот эпизод попал в трансляцию.

Это второе подряд поражение Дудаковой в 10 боях. Также на её счету восемь побед.