Дудакова проиграла нокаутом и дала пощёчину тренеру на турнире UFC
Виктория Дудакова проиграла Фатиме Клайн на турнире UFC. Обложка © Telegram / UFC Eurasia
Россиянка Виктория Дудакова проиграла техническим нокаутом на первом турнире UFC в 2025 году, который проходит в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
Её соперницей была американка Фатима Клайн. Рефери остановил бой во втором раунде после серии ударов в голову от Клайн.
После окончания боя к Дудаковой подошёл её тренер Гасанали Гасаналиев, однако спортсменка вырвалась из объятий и дала ему пощёчину. После боя тренер подошел утешить Дудакову, однако спортсменка вырвалась из объятий специалиста и нанесла ему левой рукой несильный удар в челюсть.
«Ты даже не подошёл, ты там сидел. Тебе пофигу», — сказала Дудакова. Этот эпизод попал в трансляцию.
Это второе подряд поражение Дудаковой в 10 боях. Также на её счету восемь побед.
Ранее Life.ru рассказывал, что эксклюзивные права на показ UFC в России теперь у «Матч ТВ». Первый номерной турнир промоушена состоится 19 января, его возглавит бой чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева и представителя Армении Армана Царукяна. В соглавном поединке встретятся грузин Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов.