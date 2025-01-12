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11 января, 23:17

Дудакова проиграла нокаутом и дала пощёчину тренеру на турнире UFC

Виктория Дудакова проиграла Фатиме Клайн на турнире UFC. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Виктория Дудакова проиграла Фатиме Клайн на турнире UFC. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Россиянка Виктория Дудакова проиграла техническим нокаутом на первом турнире UFC в 2025 году, который проходит в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Её соперницей была американка Фатима Клайн. Рефери остановил бой во втором раунде после серии ударов в голову от Клайн.

После окончания боя к Дудаковой подошёл её тренер Гасанали Гасаналиев, однако спортсменка вырвалась из объятий и дала ему пощёчину. После боя тренер подошел утешить Дудакову, однако спортсменка вырвалась из объятий специалиста и нанесла ему левой рукой несильный удар в челюсть.

«Ты даже не подошёл, ты там сидел. Тебе пофигу», — сказала Дудакова. Этот эпизод попал в трансляцию.

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Это второе подряд поражение Дудаковой в 10 боях. Также на её счету восемь побед.

Ранее Life.ru рассказывал, что эксклюзивные права на показ UFC в России теперь у «Матч ТВ». Первый номерной турнир промоушена состоится 19 января, его возглавит бой чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева и представителя Армении Армана Царукяна. В соглавном поединке встретятся грузин Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов.

Артур Лапсаков
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