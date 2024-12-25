Экс-боец ​​UFC Матеус Мендонка сломал пенис и выбыл из строя

В своих социальных сетях экс-боец ​​UFC Матеус Мендонка рассказал, что сильно травмировался на тренировке по джиу-джитсу. Бразилец пренебрёг защитой паха и спустя месяц заметил шишку на половом органе, которую пришлось вырезать.

Спортсмен призвал не пренебрегать защитой во время тренировок. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mateusbocaocb

Матеус рассказал, что несмотря на «‎невероятную»‎ жгучую боль после удара коленом, он продолжил спарринг. А спустя месяц обнаружил новообразование и обратился в больницу. Врачи срочно отправили его на операцию.

В итоге спортсмен выбыл из строя на два месяца и лишился источников заработка. Сейчас Мендонка проводит аукционы-розыгрыши фирменных вещей UFC с автографами в своих социальных сетях. Промоушен прекратил с ним сотрудничество после поражений в трёх боях.