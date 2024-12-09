Пакьяо и Макгрегор могут провести бой в Москве

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор могут встретиться в поединке летом 2025 года в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, Пакьяо уже дал согласие на поединок, в то время как Макгрегор пока обдумывает предложение. Если бой состоится, он пройдёт в рамках боксерского турнира «Ночь чемпионов IBA». По всей видимости, поединок будет носить статус выставочного.