Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 18:19

Пакьяо и Макгрегор могут провести бой в Москве

Mash: В Москве может состояться бой Пакьяо и Макгрегора

Мэнни Пакьяо и Конор Макгрегор. Обложка © ТАСС / AP / Eugene Hoshiko, Evan Agostini

Мэнни Пакьяо и Конор Макгрегор. Обложка © ТАСС / AP / Eugene Hoshiko, Evan Agostini

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор могут встретиться в поединке летом 2025 года в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, Пакьяо уже дал согласие на поединок, в то время как Макгрегор пока обдумывает предложение. Если бой состоится, он пройдёт в рамках боксерского турнира «Ночь чемпионов IBA». По всей видимости, поединок будет носить статус выставочного.

Ранее сообщалось, что Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании. Суд обязал спортсмена выплатить 250 тысяч долларов в качестве компенсации пострадавшей. Во время слушания Макгрегор отверг обвинения, а после сообщил, что оспорит решение суда.

«Театральная постановка»: Великий чемпион сорвал покровы с блогера, победившего Тайсона
«Театральная постановка»: Великий чемпион сорвал покровы с блогера, победившего Тайсона
Полина Никифорова
  • Новости
  • Мэнни Пакьяо
  • Конор Макгрегор
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar