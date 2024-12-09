Пакьяо и Макгрегор могут провести бой в Москве
Mash: В Москве может состояться бой Пакьяо и Макгрегора
Мэнни Пакьяо и Конор Макгрегор. Обложка © ТАСС / AP / Eugene Hoshiko, Evan Agostini
Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор могут встретиться в поединке летом 2025 года в Москве. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, Пакьяо уже дал согласие на поединок, в то время как Макгрегор пока обдумывает предложение. Если бой состоится, он пройдёт в рамках боксерского турнира «Ночь чемпионов IBA». По всей видимости, поединок будет носить статус выставочного.
Ранее сообщалось, что Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании. Суд обязал спортсмена выплатить 250 тысяч долларов в качестве компенсации пострадавшей. Во время слушания Макгрегор отверг обвинения, а после сообщил, что оспорит решение суда.