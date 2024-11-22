Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании

Инцидент произошёл в декабре 2018 года. Суд обязал 36-летнего спортсмена выплатить 250 тысяч долларов в качестве компенсации пострадавшей. Во время слушания Макгрегор отверг обвинения, а после сообщил, что оспорит сегодняшнее решение суда.

«Я намерен обжаловать сегодняшнее решение. Я разочарован тем, что присяжные не выслушали все доказательства, рассмотренные Генеральным прокурором», — написал он в своём аккаунте в соцсети X.

Известный боец имеет за плечами 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах. Однако его карьера сопровождается не только спортивными успехами, но также чередой скандалов и неудач. В июне этого года он должен был встретиться с американцем Майклом Чендлером в рамках турнира UFC 303, но бой отменили из-за перелома пальца на ноге. Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года, когда в поединке против Дастина Порье получил серьёзную травму.