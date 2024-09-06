Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор собрался баллотироваться в президенты Ирландии
Конор Макгрегор. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thenotoriousmma
Знаменитый боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Ирландии. Выборы на его родине состоятся в 2025 году. Как обещает спортсмен, при его президентстве он призовёт к ответу всех «воров и шарлатанов».
«Как президент я буду наделён властью, как созывать нижнюю палату парламента, так и распускать её. <...> Воры и шарлатаны, занимающие высокие посты, будут призваны к ответу», — написал бывший чемпион UFC в соцсети Х.
Он также заявил, что ирландцам необходим «активный президент от народа» и назвал себя «единственным логичным выбором» в наступающем году.
Сейчас, напомним, президентом Ирландии является 83-летний Майкл Хиггинс. Наибольшую славу в Сети ему принесли его собаки. И то, как он мило к ним относится. Свой пост Хиггинс занимает с 2011 года.
Ранее сообщалось, что поединок Макгрегора и американца Майкла Чендлера на турнире UFC 303 отменили. Причиной послужила травма ирландца. Макгрегору 36 лет, на его счету 22 победы и шесть поражений в MMA. Он стал первым бойцом UFC, который в одно время владел титулами сразу в двух весовых категориях.