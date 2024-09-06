Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор собрался баллотироваться в президенты Ирландии

Знаменитый боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Ирландии. Выборы на его родине состоятся в 2025 году. Как обещает спортсмен, при его президентстве он призовёт к ответу всех «воров и шарлатанов».

«Как президент я буду наделён властью, как созывать нижнюю палату парламента, так и распускать её. <...> Воры и шарлатаны, занимающие высокие посты, будут призваны к ответу», — написал бывший чемпион UFC в соцсети Х.

Он также заявил, что ирландцам необходим «активный президент от народа» и назвал себя «единственным логичным выбором» в наступающем году.

Сейчас, напомним, президентом Ирландии является 83-летний Майкл Хиггинс. Наибольшую славу в Сети ему принесли его собаки. И то, как он мило к ним относится. Свой пост Хиггинс занимает с 2011 года.