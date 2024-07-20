Русскую Ронду из UFC дисквалифицировали на год за тестостерон

Российскую девушку – бойца смешанных единоборств (MMA) Ирину Алексееву (прозвище Русская Ронда) отстранили от выступлений в UFC на год из-за положительного теста на допинг. Примечательно, что срок отстранения был сокращён до 12 месяцев, Антидопинговое агентство США (USADA) задержало проверку допинг-пробы на несколько месяцев. Об этом сообщается на сайте UFC.

Первую допинг-пробу на тестостерон Алексеева сдала в июне 2023 года. Однако о положительном результате теста стало известно только в октябре. На тот момент спортсменка успела провести бой в рамках турнира UFC. Последующие допинг-пробы россиянки оказались чистыми.

Комментируя данную ситуацию, в UFC отметили, что обвинения против россиянки безосновательны, так как она и её команда способствовали расследованию CSAD (с 2024 года антидопинговый контроль в UFC вместо USADA осуществляет Combat Sports Anti-Doping (CSAD). — Прим. Life.ru). Сама Алексеева назвала действия USADA русофобскими, сравнив произошедшее с делом Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года и лишили всех полученных наград.

Отдельное решение по делу Алексеевой в дальнейшем будет принимать Атлетическая комиссия штата Невада. Спортсменка вернётся к выступлениям не раньше 15 октября 2024 года. За 2023 год россиянка успела провести два боя, один из которых выиграла досрочно, а в другом потерпела поражение.